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Общество

Заставлял есть из помойного ведра. Москвичу, издевавшемуся над пятилетним пасынком, дали срок

За то, что истязал пятилетнего изверг получил 4 года лишения свободы. Фото gulag-info.ru

 

Сегодня, 19 января, Симоновский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя столицы Мурата Шханукова. Об этом сообщает московская прокуратура.  Он осуждён за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями).

Установлено, что мужчина проживал совместно с женой и её малолетними детьми от предыдущих браков –  мальчиком 2014 года рождения и девочками  2012 и 2010 годов рождения – в арендуемой им квартире в 3-м Автозаводском проезде.

С целью пресечения якобы имевшегося непослушания пятилетнего мальчика и из-за возникшей к нему ненависти Шхануков в период с 23 по 28 января 2020 года причинял ребёнку физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев, лишения пищи и питья, принуждения к выполнению физических упражнений с запредельными нагрузками.

Так, мужчина, понимая, что мальчик является малолетним и в силу своего возраста не способен защитить себя и оказать активное сопротивление, лишал его питья и безосновательно запрещал вставать с кровати. В дальнейшем из-за отказа ребёнка доедать ужин ограничил последнего в какой-либо пище на несколько дней.

В один из дней Шхануков бросил с силой в мальчика подушку, от чего последний упал и ударился головой о стену. После чего мужчина подбежал к лежащему ребёнку и нанес множественные удары руками в область головы и лица, причинив физическую боль.

В этот же период времени злоумышленник принуждал ребёнка выполнять физические упражнения с запредельными для его возраста нагрузками, в том числе приседать на протяжении длительного времени, превозмогая боль в мышцах, высказывая последнему, что тот является лицом женского, а не мужского пола.  

За отказ несовершеннолетнего доедать пищу Шхануков, выкинув остатки в мусорное ведро, схватил мальчика и поместил его голову в мусорное ведро, при этом ударил его лицом об ободок ведра, причинив кровоподтёк нижней губы и рану в области альвеолярного отростка верхней челюсти. После этого он заставил малолетнего употребить в пищу выброшенные им продукты питания из мусорного ведра.

Все свои преступные действия по отношению к малолетнему Шхануков сопровождал оскорблениями.

С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры Южного административного округа суд приговорил Шханукова к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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