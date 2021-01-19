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Культура

Создатели сериала «Острые козырьки» заявили о его закрытии

Шестой сезон полюбившегося сериала «Острые козырьки» будет последним. Фото BBC

 

Создатели популярного британского сериала «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи в главной роли объявили о старте съёмок шестого сезона. Он станет для криминальной драмы последним, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на сценариста сериала Стивена Найта.

Найт отметил: «Козырьки» вернулись — и эффектно!  ...Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех и нашим прекрасным фанатам он понравится.

Автор сериала добавил, что производство финальных эпизодов было отложено ранее из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнул сценарист, хотя шоу заканчивается, в будущем история клана Шелби продолжится «в другой форме». Вероятно, создатели планируют снять полнометажный сиквел шоу, о планах выпуска которого Найт рассказывал прессе ещё в 2018 году.

Это подтвердила и продюсер Кэрин Мэндабах: «[Новый] сценарий Стива восхитителен. Он знаменует окончание эпичной истории, которая приковывала к себе внимание зрителей с 2013 года. Но мир «Острых козырьков» однозначно продолжит жить дальше».

«Острые козырьки» рассказывают о преступном клане Шелби и жизни в Бирмингеме в 1920-х годах. Сериал выходит с 2013 года. В нём снимаются Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Аня Тейлор-Джой.

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