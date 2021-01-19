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Общество

Чего не нужно делать привитым от COVID-19 в первые дни?

Не мочите место укола и не ходите в баню. Фото naviny.media

 

Минздрав России дал рекомендации привитым от COVID-19. Этих правил стоит придерживаться в течение трёх дней после укола.

Согласно правилам проведения вакцинации от коронавируса, опубликованным 19 января на сайте Минздрава, привитым не стоит мочить место инъекции, а также рекомендуется не посещать сауну и баню, воздержаться от алкоголя и избегать чрезмерных физнагрузок.

«Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию», – добавили в ведомстве.

В Минздраве также напомнили, что наличие справки о тестировании на антитела перед вакцинацией не является обязательным условием. При этом ПЦР-тест на коронавирус нужно делать только тем гражданам, кто в течение последних 14 дней контактировал с пациентами с инфекционными заболеваниями или сам в течение данного срока имел какие-либо симптомы болезни.

«Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 , полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются», – говорится в документе.

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