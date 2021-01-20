«Запивать» зло советует сегодня народный календарь

07:16, 20 января 2021, ПАИ

20 января отмечается память Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи, пишет calend.ru. В народе праздник называют Иваном-бражником.

По преданию, Иоанн Креститель предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем крестил его в водах Иордана.

Бражником его назвали потому, что в этот день люди «запивали» зло. Говорили так: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым; запразднуешь каждый день — будешь голым». Перед застольем было принято выпивать крещенскую воду, чтобы запастись здоровьем на предстоящий год.

В период между Рождеством и Масленицей массово проходили свадьбы, поэтому в день Ивана-бражника «запивали» и девичье счастье. Люди верили, что в таком случае будущую жену ждёт меньше слез в семейной жизни.

Ещё праздник называли Перезимником и наблюдали за погодой. Ясный и холодный день предвещал засушливое лето, а пасмурный и снежный — обильный урожай. Утренние туманы обещали богатые хлеба.