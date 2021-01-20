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Общество

Рекордный рост количества умерших от COVID-19 зафиксирован в мире за неделю

За прошедшую неделю в мире зафиксированы самые высокие показатели смертности от коронавируса с начала пандемии — в течение 7 дней болезнь унесла жизни более 93 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По данным организации, с 11 по 17 января в мире были зафиксированы 93 882 летальных исхода от COVID-19 (рост на 9% по сравнению с предшествующей неделей), заболели еще более 4, 7 млн человек (меньше предыдущей недели на 6%).

Уровень заболеваемости ухудшился в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе, а в Америке, Европе и Юго-Восточной Азии заболевших стало меньше. Смертность выросла во всех 6 регионах. В Северной и Южной Америке коронавирус выявили у более 2,46 млн человек, там умерли более 43 тыс. пациентов. В Европе COVID-19 зарегистрирован у более 1,6 млн человек, зафиксировано более 37 тыс. смертей. В Юго-Восточной Азии выявлено более 200 тыс. новых случаев инфицирования, а летальных исходов стало больше на 3,4 тыс.

В США за неделю заразились COVID-19 более 1,5 млн человек. На втором месте — Бразилия (более 379 тыс. новых случаев), на третьем — Великобритания (более 339 тыс.). Затем следует Россия, где выявили более 166 тыс. новых случаев коронавируса, Франция (более 125 тыс.), Германия (более 124 тыс.), Колумбия (более 114 тыс.), ЮАР (более 111 тыс.), Италия (более 110 тыс.) и Индия (более 107 тыс.).

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