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Общество

В Крыму отмечают годовщину первого референдума о статусе полуострова

20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден Законом Республики в 2014 году, пишет сalend.ru.

В этот день в 1991 году состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии. В этом году Крым отмечает 30-ю годовщину со дня его проведения. «Референдум 1991 года стал прологом Крымской весны. Это был наш первый шаг на долгом и трудном пути домой, в Россию. Два референдума, разделённых годами, дали два почти одинаковых результата: 93% и 97%. Это является наглядным свидетельством тому, что духовно и ментально Крым всегда оставался частью России», - отметил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Напомним, по итогам референдума 16 марта 2014 года Крым является субъектом Российской Федерации наравне с городом Севастополем. 18 марта также является официальным праздником — Днём воссоединения Крыма с Россией.

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