Цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 начали выдавать в Греции

08:50, 20 января 2021, ПАИ

В Греции стартовала выдача национальных цифровых сертификатов вакцинации сделавшим прививки от коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

Документ граждане могут получить через греческий портал госуслуг и в центрах обслуживания граждан. В нём содержатся сведения, по которым можно идентифицировать гражданина. Сертификат имеет три уровня защиты: QR-код, уникальный код и цифровую печать. Отмечается, что данные меры предосторожности позволят подтвердить законность вакцинации.

Кириакос Мицотакис добавил, что Евросоюз одобрительно отозвался на его предложение ввести единый европейский сертификат вакцинации. По мнению премьера, это поспособствует снятию коронавирусных ограничений на поездки европейских граждан и облегчит жизнь путешественникам.

Кириакос Мицотакис также обратил внимание, что ограничительные меры продлятся как минимум до конца весны, поэтому расслабляться пока не стоит.