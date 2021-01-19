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15 лет тюрьмы грозит псковичу за призыв к суициду в соцсети «ВКонтакте»

В Пскове местного жителя могут приговорить к 15 годам тюремного срока за размещение в социальной сети «ВКонтакте» призывов к суициду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

С октября 2018 года по май 2019 года мужчина опубликовал в открытом доступе в группе в соцсети «ВКонтакте» посты о способах совершения суицида, содержащие признаки пропаганды суицида, побуждения к совершению суицидальных действий.

Кроме того, в мае 2018 года мужчина, используя планшетный компьютер, разместил на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» две публикации, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.  Он же в период с мая 2018 года по апрель 2019 года, находясь по месту своего жительства в Пскове, разместил там же несколько публикаций, изображений и аудиозаписей в поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (запрещенная в РФ), содержащих оправдание и пропаганду терроризма. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280, части 2 статьи 205.2, части 2 статьи 110.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет, а также организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, путем распространения информации о способах совершения самоубийства и призывов к совершению самоубийства, совершенные с использованием сети Интернет).

Уголовное дело направлено во Второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 110.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. 

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