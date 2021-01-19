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Троих пьяных водителей задержали в Пскове и Великих Луках

В Пскове и Великих Луках задержали троих пьяных водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 17 января в Пскове на Сиреневом бульваре стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

18 января на Октябрьском проспекте остановили 30-летнего псковича за рулем автомобиля Volkswagen. Он также оказался пьяным.

А в Великих Луках 19 января на улице Промышленной дорожные полицейские остановили автомобиль Volkswagen под управлением нетрезвого 50-летнего местного жителя. По данным фактам полицией ведутся проверки.

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