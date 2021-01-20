59% жителей России высказались против ковид-паспортов

09:30, 20 января 2021, ПАИ

Большинство россиян (59%) против так называемых ковид-паспортов для людей, которые переболели COVID-19 или сделали прививку от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Поддержали идею антиковидных паспортов 12%, еще 29% опрошенных затруднились с ответом. Среди тех, кто сделал прививку или переболел, такие документы поддержали 18%, против 55%.

Самые популярные аргументы против ковид-паспортов: информация о наличии антител — врачебная тайна, а выдача таких документов является дискриминацией.

Число противников таких документов прямо пропорционально уровню дохода. Например, среди респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб. в месяц ковид-паспорта поддерживают 12%, против — 54%. Среди опрошенных с доходами выше 80 тыс. руб. число сторонников составляет 15%, противников — 64%.