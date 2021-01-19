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Культура

Две псковички получили почетное звание «Душа земли Псковской»

В Псковском областном центре народного творчества подвели итоги областного конкурса по присвоению почетного звания «Душа земли Псковской» за 2020 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Согласно решению художественно-экспертного совета, почетное звание присвоено: художественному руководителю народного коллектива ансамбля русской песни «Очелье» ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» Вере Кагазежевой (Псков); преподавателю Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, мастеру по валянию ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» Ирине Ивановой (Псков); главному дирижеру заслуженного коллектива народного творчества камерного хора «Кант», дирижеру образцового коллектива хора мальчиков МБУ ДО «ЦЭВ» Ивану Беседину (Великие Луки); руководителю народного самодеятельного коллектива мужского хора ветеранов войны и труда МБУК «Городской Дом культуры имени Ленина» Татьяне Случаевой (Великие Луки) и руководителю образцового художественного коллектива ансамбля танца «Контраст» МУ «Дновский районный культурный центр» Юрию Воронову (Дновский район). 

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