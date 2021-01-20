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Общество

Прививки от гриппа сделали более 326 тысяч жителей Псковской области

В Псковской области прививки от гриппа сделали 326 859 человек, в том числе 72 800 детей и 235 989 взрослых. За счет внебюджетных источников привиты 18 070 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Вакцина, полученная из федерального бюджета, использована в полном объеме. Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

В Роспотребнадзоре напомнили, что необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания. Это позволит избежать развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных женщин, граждан с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания). «При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача», - призвали в ведомстве.

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