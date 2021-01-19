0
22:24
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19:49
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18:15
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
10:06
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
14:53
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
18:13
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
17:05
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Еще новости
Экономика

Только 17% россиян довольны своей зарплатой

Только 17% россиян довольны своей заработной платой. Такие данные приводит сервис «Работа.ру», который провел опрос среди более 3500 респондентов из всех регионов страны.

Остальные 83% респондентов заявили, что их не устраивает уровень зарплаты на данный момент. 15% из них рассказали, что мечтают получать прибавку до 10 000 рублей ежемесячно. 27% опрошенных хотят зарабатывать на 20 000 больше, а каждый пятый житель России - до 30 000 рублей. 9% отметили, что им не хватает прибавки в размере до 40 000 рублей, а 11% — до 50 000 рублей. Еще 18% участников опроса хотят иметь зарплату, которая превысит текущую более чем на 50 000 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19 января 2021
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
18 января 2021
22 пешеходных перехода вблизи псковских школ сделают безопаснее благодаря нацпроекту
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
18 января 2021
Главы регионов могут запросить от Фонда президентских грантов средства на поддержку НКО
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
13 января 2021
О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
12 января 2021
Псковская область и Фонд продовольствия «Русь» заключили соглашение о взаимодействии
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
10 января 2021
Почтовые переводы и операции с наличными теперь проконтролирует Росфинмониторинг
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
10 января 2021
130 предприятий Псковской области поддержаны нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство»
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе
09 января 2021
Спрос россиян на традиционную зимнюю одежду и обувь вырос в январе

Идет загрузка...