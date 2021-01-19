Только 17% россиян довольны своей зарплатой

10:13, 20 января 2021, ПАИ

Только 17% россиян довольны своей заработной платой. Такие данные приводит сервис «Работа.ру», который провел опрос среди более 3500 респондентов из всех регионов страны.

Остальные 83% респондентов заявили, что их не устраивает уровень зарплаты на данный момент. 15% из них рассказали, что мечтают получать прибавку до 10 000 рублей ежемесячно. 27% опрошенных хотят зарабатывать на 20 000 больше, а каждый пятый житель России - до 30 000 рублей. 9% отметили, что им не хватает прибавки в размере до 40 000 рублей, а 11% — до 50 000 рублей. Еще 18% участников опроса хотят иметь зарплату, которая превысит текущую более чем на 50 000 рублей.