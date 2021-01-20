Дорогу Дубровка — Дедовичи приведут в порядок

10:23, 20 января 2021, ПАИ

Дорогу Дубровка — Дедовичи в Дедовичском районе приведут в порядок до 3 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На проведение работ в региональном бюджете предусмотрено свыше 155 млн рублей. Ремонт выполнит АО «Буер» в рамках заключенного контракта с ГБУ ПО «Псковавтодор» по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчику предстоит отремонтировать участок длиной 10,5 км от трассы Порхов — Успенье до моста через реку Шелонь на въезде в Дедовичи. Ремонт мостового сооружения планируется закончить до конца года.

Сначала дорожники расчистят полосу отвода и водоотводные канавы от кустарника, сделают планировку откосов и дна кюветов. С наступлением подходящей погоды старый асфальт будет отфрезерован на глубину до 5 см. Затем подрядчик восстановит укрепленную часть обочин и виражи, уложит два слоя асфальтобетонной смеси, местами укрепит дорожную одежду геосеткой. Также планируется привести в порядок пересечения и примыкания, водопропускные трубы, автобусные остановки. На обочинах уберут просадки и укрепят их песчано-гравийно-щебеночной смесью. Разметка будет нанесена термопластиком с добавлением светоотражающих стеклошариков.

Автомобильная дорога Дубровка — Дедовичи относится к 3-й технической категории. На ней имеются две полосы движения, покрытие – асфальтобетонное. Ширина земляного полотна составляет от 11,5 до 12,5 метров, проезжей части — 7 метров, обочин — 2 метра.