О росте пассажиропотока через границу России и Белоруссии сообщил губернатор Псковской области

11:06, 14 мая 2025, ПАИ

О росте пассажиропотока через границу России и Белоруссии сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе. Короткое видео об этом губернатор разместил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников напомнил, что в этом году вступило в силу соглашение о взаимном признании виз, что привело к росту пассажиропотока через нашу границу. «Отмечается переориентация пассажиропотока граждан, имеющих гражданство России и гражданство Украины, на белорусское направление. Таким образом, сформировались новые вызовы для обеспечения безопасности. Необходима консолидация совместных усилий для эффективного противодействия угрозам безопасности», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Также участники совещания обсудили результаты мониторинга за реализацией национальных проектов в первом квартале. За отчетный период проведен большой объем профилактических и проверочных мероприятий, отметил глава региона.

Ещё одной темой совещания стал вопрос исполнения в прошлом году госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области».