Предстоящие Дни пушкинской поэзии и русской культуры обсуждают в медиацентре ПАИ

11:03, 14 мая 2025, ПАИ

Брифинг, посвящённый проведению с 6 по 8 июня Дней пушкинской поэзии и русской культуры, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 14 мая.

Чем псковичей и гостей области в этом году будут удивлять организаторы, как попасть на праздник в качестве участника или зрителя?

Об этом рассказывают генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, заместитель гендиректора, директор центра проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова и художественный руководитель Дней пушкинской поэзии и русской культуры Мария Литвинова.