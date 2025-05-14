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Общество

Предстоящие Дни пушкинской поэзии и русской культуры обсуждают в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый проведению с 6 по 8 июня Дней пушкинской поэзии и русской культуры, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 14 мая.

Чем псковичей и гостей области в этом году будут удивлять организаторы, как попасть на праздник в качестве участника или зрителя?

Об этом рассказывают генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, заместитель гендиректора, директор центра проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова и художественный руководитель Дней пушкинской поэзии и русской культуры Мария Литвинова.

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