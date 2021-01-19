Исторический парк «Былины древнего Пскова» создают в Выбутах

10:32, 20 января 2021, ПАИ

В Выбутах в Псковском районе идёт создание исторического парка «Былины древнего Пскова», сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Автор проекта Василий Мизгирёв строит парк, который будет состоять из крепости раннего Средневековья с множеством исторических интерактивных площадок, судостроительной верфи и поля для массовых показательных сражений.

Строительство парка было приостановлено из-за эпидемиологической ситуации, но сейчас работы продолжаются. Обозначен периметр строящейся крепости, заложен каркас 6 башен и стен между ними. Все строения будут бревенчатые.

Проект исторического парка представили на первом форуме «Команда 2018». В прошлом году проект получил поддержку Фонда президентских грантов на проведение фестиваля исторической реконструкции «Хельга», на полученные средства были приобретены сцена и музыкальное оборудование для парка. В этом году в парке планируется (если позволит эпидобстановка) проведение фестиваля в новом формате при поддержке президентского гранта и субсидий администрации области в рамках реализации проектов офиса «Команда 2018».