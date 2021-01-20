С укравшей алкоголь и кофе псковичкой будет разбираться полиция

10:41, 20 января 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, укравшую из магазина алкоголь и кофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Происшествие зафиксировано 19 января. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы выехали на место и задержали там 42-летнюю жительницу областного центра, которая несколько дней назад похитила из торгового зала бутылку коньяка и банку кофе.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.