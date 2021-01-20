Фальшивый страховой полис продала мошенница пожилой великолучанке

10:47, 20 января 2021, ПАИ

В Великих Луках мошенница под видом страхового агента продала пенсионерке поддельный полис. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

18 января около 16:00 в дом на Механическом проезде к 82-летней великолучанке пришла неизвестная и представилась сотрудницей страховой компании. Она предложила хозяйке оформить страховой полис. Женщина заполнила бланк, взяла у горожанки более пяти тысяч рублей и ушла.

Когда пенсионерка вместе с приехавшими к ней родственниками внимательнее изучили документ, то у них возникли сомнения в его подлинности. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, и вскоре выяснилось, что представленный полис является фальшивым.

Полицейским удалось установить личность подозреваемой, которой оказалась 71-летняя жительница Великих Лук. Уточняются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители полагают, что ранее подозреваемая работала в сфере страхования и воспользовалась имевшимися у нее бланками.