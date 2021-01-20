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Крупную партию сигарет и алкоголя без маркировки обнаружили таможенники в двух магазинах Пскова

В Пскове таможенники нашли в двух магазинах города крупную партию сигарет и алкоголя без акцизных марок Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

На витринах и в складских помещениях сотрудники таможни обнаружили более 25 тысяч пачек сигарет с акцизными марками стран СНГ и 60 литров немаркированной алкогольной продукции. Табачные изделия стоимостью более 1 млн 260 тысяч рублей изъяли и направили в управление Роспотребнадзора по Псковской области.

«Оба магазина принадлежат одному физическому лицу, - пояснил заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок. - Собственник объектов торговли уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения».  

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