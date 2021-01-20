Псковичам разъяснили порядок продления ежемесячной выплаты из средств материнского капитала

11:25, 20 января 2021, ПАИ

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, в случае окончания срока её выплаты до 1 марта 2021 года не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и продлить срок ее получения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Обладателю сертификата необходимо будет только заявить о согласии на получение выплаты. Для этого специалисты фонда свяжутся с каждым получателем по телефону и оформят согласие на продление выплаты дистанционно. Справки о доходах семьи не требуются.

Получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала могут семьи с невысоким доходом, в которых с января 2018 года появился второй ребёнок, до достижения им трёх лет. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Размер выплаты из материнского капитала равен установленному в регионе прожиточному минимуму на ребёнка за 2 квартал предыдущего года. Так, для псковских семей, подавших заявление в 2021 году, размер выплаты составляет 11 542 рубля.

Выплату семьи могут получать до исполнения ребёнку трёх лет.

Семьям, решившим получать ежемесячную выплату впервые, необходимо обратиться с заявлением о её назначении и предоставить справки о доходах. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или через клиентскую службу Пенсионного фонда.

Получателям ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала необходимо оформить её перечисление на карту «Мир», если до настоящего времени они получают её на карту иной платежной системы. Для этого необходимо подать заявление в свободной форме с указанием нового расчётного счета. Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда или отправить такое заявление почтой в территориальный орган ПФР.