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Общество

Более 1200 человек окунулись в крещенские иордани в Псковской области

Фото Андрея Кокшарова

В 2021 году в крещенских купаниях на территории Псковской области приняли участие более 1200 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В регионе были оборудованы девять мест для желающих окунуться в купель. Перед этим специалисты проинспектировали все участки водоемов, где планировалось сделать крещенские иордани, проверили соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед. Вблизи купелей были установлены места для обогрева и переодевания, спуски к воде оборудовали специальными настилами.

На каждом объекте безопасность граждан обеспечивали инспекторы ГИМС, специалисты аварийно-спасательной службы, медицинские работники, сотрудники полиции, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Всего было привлечено 75 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС - 21 человек личного состава и пять единиц техники.

Купания прошли без происшествий.

Ночной репортаж с крещенских купаний в Пскове можно посмотреть здесь>>>

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