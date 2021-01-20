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Общество

Псков и Великие Луки лидируют по количеству зараженных COVID-19 в регионе

Псков и Великие Луки продолжают лидировать среди муниципальных образований региона по количеству зараженных коронавирусом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В Пскове заболевание выявлено у 10 195 пациентов, в Великих Луках – у 5 195. На третьем месте по количеству заразившихся коронавирусом Псковский район – 2 380 заболевших.

В Невельском районе зарегистрировано 1 144 случая COVID-19, в Островском – 1 308, в Порховском – 902, в Опочецком – 735, в Великолукском – 679, в Новосокольническом – 649, в Печорском – 554, в Дедовичском – 452, в Плюсском – 378, в Себежском – 345, в Палкинском – 314, в Гдовском – 312, в Новоржевском – 280, в Дновском — 268, в Стругокрасненском – 252, в Куньинском – 237, в Бежаницком – 235, в Пустошкинском – 220, в Пушкиногорском – 213, в Локнянском – 188, в Пыталовском – 194, в Красногородском – 165, в Усвятском – 117.

С 30 декабря по настоящее время коронавирус зафиксирован у 23 иногородних жителей, приехавших в Псковскую область.

По состоянию на 20 января в Псковской области подтвердились 27 934 случая заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 15 159 жителей региона, 115 пациентов скончались от болезни.

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