«Точки роста для сельских шахматистов» откроются в 12 районах Псковской области

12:15, 20 января 2021, ПАИ

В 12 районах Псковской области откроются «Точки роста для сельских шахматистов». Об этом рассказал вице-президент Федерации шахмат Псковской области Сергей Арефьев в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

«Проект так и называется «Точки роста для сельских шахматистов», там будут созданы помещения, в которых сделают ремонт и проведут коммуникации», - рассказал Сергей Арефьев.

С помощью выигранного гранта будет оснащено помещение, которое станет «Точкой роста».

«Наше управление образования начинает внедрять эти «Точки роста» на базе общеобразовательных школ, – рассказал спикер. – В этих «Точках роста» дети занимаются кибернетикой, разными работами по дереву и металлу».

Кроме того, там будут развивать и шахматы, что даст возможность большего развития этого вида спорта в районах, где его не было. Появление «Точек роста» в муниципальных образованиях позволит сделать в шаговой доступности эти помещения, в них будет организована различная деятельность.

«Там будут также проводиться различные мастер-классы и семинары, – отметил Сергей Арефьев. – В помещении будет висеть плазма, будут столы комфортные для детей, шахматы, фигуры – это считается комплект, часы шахматные».

Предусмотрены также и дистанционные занятия.