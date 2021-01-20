В Псковской области в два раза увеличится количество шахматных кружков

12:23, 20 января 2021, ПАИ

Благодаря реализации проекта «Точки роста для сельских шахматистов» в регионе в два раза увеличится количество кружков. Об этом рассказал вице-президент Федерации шахмат Псковской области Сергей Арефьев в эфире проекта ПАИ-live 20 января.

«У нас раньше была областная школа шахмат, центр спортивной подготовки, где есть отделение шахмат», – рассказал Сергей Арефьев, добавив, что появилось новое физическое лицо – региональный центр шахматного образования и спорта.