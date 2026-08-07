ВУЦ ПсковГУ завершил обучение ещё одной группы курсантов

15:57, 07 августа 2026, ПАИ

Обучение ещё одной группы курсантов завершилось в Военном учебном центре при ПсковГУ. Свидетельства об окончании получили командиры отделений, старшие стрелки и старшие операторы БПЛА, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ

















Врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев в ходе торжественной церемонии подчеркнул, что окончание обучения в ВУЦ – серьёзное достижение, которым можно гордиться. При этом программа обучения будет только совершенствоваться.

ВУЦ ПсковГУ остаётся единственным в России при гражданском университете, где курсанты проходят подготовку на базе частей ВДВ и совершают реальные прыжки с парашютом.

Поступить в центр можно, только пройдя вступительные испытания, физические нормативы и медкомиссию. Также обязателен высокий средний балл успеваемости. После освоения теории – сборы в воинской части ВДВ и междисциплинарный экзамен.

«Каждый из вас приложил много усилий, чтобы вырасти профессионально и укрепить силу духа. Желаю вам в будущем стать достойными представителями своей семьи, профессии и коллектива. Отдельно благодарю тех, кто совершил прыжок с парашютом. Вы молодцы, мне было приятно находиться с вами в воздухе», – сказал начальник ВУЦ ПсковГУ Вадим Беда.

Всех выпускников зачислят в запас Вооружённых сил РФ. Старшие операторы БПЛА получили свидетельства о новой профессии.

В вузе также напомнили, что новый набор в ВУЦ ПсковГУ стартует в сентябре. Там будут готовить старших стрелков, старших операторов БПЛА и офицеров медицинской службы.