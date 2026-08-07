Чем грудное вскармливание полезно для мам, объяснила врач

15:47, 07 августа 2026, ПАИ

Почему грудное вскармливание полезно не только для ребёнка, но и для мамы, рассказала врач женской консультации Псковского клинического перинатального центра Дарья Рахубова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Взаимовыгодный процесс. Для мамы, во-первых, это метаболический бонус: выработка молока сжигает до 600 килокалорий в день, что снижает риск сахарного диабета второго типа в будущем и гипертонии», – сказала она. Кроме того, это даёт гормональную защиту: окситоцин работает как природный антистресс, и у женщины снижается тревожность.

Помимо этого, укрепляются кости: после завершения кормления грудью плотность костной ткани восстанавливается, что защищает маму от остеопороза в пожилом возрасте.