Михаил Ведерников осмотрел благоустроенную дворовую территорию на улице Западной в Пскове

16:20, 07 августа 2026, ПАИ

Благоустроенную дворовую территорию у дома № 31 на улице Западной в Пскове осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда по городу сегодня, 7 августа, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ













Территория расчищена от деревьев и кустарников, разобрано существующее покрытие проезжей части, демонтированы старые и установлены новые бортовые камни.

Кроме того, выполнено устройство песчаного и щебёночного основания на парковке и тротуаре, укладка нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части и парковке, а также подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли и планировка площади.

Также здесь установили малые архитектурные формы – скамейки и урны.

В ходе осмотра глава Пскова Борис Елкин отметил, что в рамках экономии средств уложили асфальт, сделали парковку и обновили входные группы. Однако люди паркуются на этой площадке, и с этим намерены бороться. Михаил Ведерников отметил, что необходимо решить проблему парковки на газоне и площадке, поскольку мест на самой парковке достаточно.

Отметим, благоустройство территории осуществлено в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».