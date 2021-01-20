В результате опрокидывания автомобиля в Стругокрасненском районе пострадал пассажир
В Стругокрасненском районе после опрокидывания автомобиля в кювет пострадал пассажир. Об этом сообщает корреспондент газеты «Струги».
20 января возле деревни Феофилова Пустынь Стругокрасненского района водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадал пассажир.
На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.