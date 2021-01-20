Идеальная мать, идеальная жена, или Две истории про Предназначение

14:14, 20 января 2021, ПАИ

Для меня уже давно не стоит вопрос: нужно ли знать, куда двигаться. Казалось бы, польза очевидна. Но и здесь, оказывается, есть свои подводные камни.

Помочь сыну реализоваться

Обожаю клиентские запросы, которые способны удивить. Этот случай как раз тот. «Поразите астролога так, чтобы ночь не спать», - взывала я к небесам. Они услышали. И я решила поделиться этой историей (с разрешения клиентки). Запрос был: хочу узнать предназначение своего сына. Мальчику два года восемь месяцев, на минуточку. Я сначала даже подумала - опечатка в дате рождения.



Обычно свое предназначение хотят узнать люди лет в тридцать-сорок. Или вообще не заморачиваются подобными вопросами. С детскими картами родители обращаются, чтобы узнать таланты и склонности ребенка. А такой запрос впервые!

«Зачем?» - интересуюсь я у клиентки. А предназначение у мальчика — стать отцом восьмидесятого уровня, как вы понимаете, в отдаленном будущем, лет двадцать-тридцать есть в запасе у человека.



«Моими склонностями и потребностями родители в детстве особо не интересовались, - говорит клиентка. - Одета, обута, накормлена - и ладно. У моих родителей у самих было трудное детство, я не осуждаю. Но со своим сыном хочу по-другому. Долго не понимала, кто я и чего хочу, куда в этой жизни мне надо двигаться, из-за этого совершила много ошибок. Не хочу, чтобы у ребенка были подобные проблемы».



«Вот, вы теперь знаете предназначение сына, как вы этим знанием распорядитесь?» - интересуюсь. «Я сама ему покажу пример осознанного родительства, буду учить ответственности, долгу, важности семейных ценностей. Буду искать примеры хороших отцов среди наших знакомых, в кино и в литературе. Буду показывать».



Вот это подход к развитию ребенка! Повезло мальчику с мамой? - вопрос не дает мне покоя который день. - То ли порадоваться за пацана, то ли испугаться. Что будет с мальчиком лет через двадцать пять — готовый идеальный отец или чайлдфри? Что-то подсказывает, что идеала в природе не бывает.

«Разве мы не реализуем предназначение в любом случае?» - спросил друг, когда услышал эту историю.

Так-то оно так. Но прежде чем выйдешь на путь, можно столько дров наломать и ошибок наделать, что вокруг выжженная земля и руины.

Плыть против течения

«После рождения второго ребенка мы с мужем решили, что я буду сидеть дома и заниматься воспитанием детей, - рассказывает клиентка. - Я не работаю пятый год и все это время вынуждена воевать со своим ближайшим окружением. Мама, сестра, подруги твердят в один голос, что мой затянувшийся декрет непременно закончится роковым образом. Они говорят, что женщина, которая занимается только домом и детьми, в какой-то момент становится неинтересна собственному мужу и он заводит отношения на стороне, а то и вовсе разводится и уходит к другой женщине. Они приводят подтверждающие примеры из жизни наших общих знакомых. Прочат мне в сорок лет остаться без мужа, без средств к существованию и с утраченными профессиональными навыками».

Клиентка рассказала, что мама воспитывала их с сестрой без мужа, работала на двух работах и всегда подчеркивала, как важна для женщины независимость. Мама продолжает работать несмотря на то, что давно на пенсии. А на женщин, которые «сидят на шее у мужа», смотрит свысока. Сестра клиентки тоже постоянно транслирует: «Женщина должна развиваться, должна быть увлечена настоящим делом, у нее должны быть собственные деньги. Создать равноценные отношения можно только тогда, когда ты независим от другого человека ни эмоционально, ни материально». Сестра постоянно скидывает ссылки на тренинги личностного роста и приносит книги Ирины Хакамады и Марии Арбатовой.

«В моем окружении нет ни одной домохозяйки, - продолжает клиентка. - До рождения первого ребенка я работала четыре года в бухгалтерии, мне было скучно, я откровенно тянула лямку, никаких карьерных устремлений у меня не было. Мой нынешний образ жизни мне очень нравится. Я счастлива, занимаясь домом и детьми. Денег, которые зарабатывает муж, нам хватает. Но я больше не могу слушать очередную историю про домохозяйку Машу, от которой ушел Вася, потому что с ней не о чем было поговорить. Посмотрите, что меня ждет в браке? И может быть, есть на свете дело, которое меня увлечет?»

Гороскоп моей клиентки прямо кричал о том, что женщина создана для семьи. Что ее личный вектор эволюции (а именно это в астрологии подразумевается под предназначением) направлен именно на то, чтобы быть женой и матерью и развиваться именно через это занятие. Ирина Хакамада и Мария Арбатова, безусловно, очень харизматичные женщины, но они следуют своему пути.

«У меня просто гора с плеч, - призналась клиентка. - Я начала сомневаться в собственном выборе, перестала верить себе. Это страшно. Теперь могу вздохнуть с облегчением».

«Поищите тематические форумы для домохозяек, пообщайтесь там, хоть так сможете разбавить свое окружение», - говорю.

«Пожалуй, я так и сделаю. Главное, мне теперь окончательно не рассориться с родственниками. Они ведь меня заклюют, если узнают, что я пошла к астрологу. Я уже была готова сдаться. А тут мне придется еще яростнее отстаивать право жить так, как я хочу».

Ну, за свои идеалы иногда можно и повоевать, не так ли?