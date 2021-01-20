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Общество

Житель Пыталово погасил полумиллионный долг, чтобы уехать из страны

Чтобы уехать из страны, житель Пыталово погасил полумиллионный долг.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Мужчина задолжал по кредиту более 500 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель информировал мужчину о возбуждении в отношении него исполнительных производств и мерах принудительного характера, которые могут быть к нему применены. В отношении должника и его имущества был вынесен ряд запретов и ограничений, в том числе ограничение в праве выезда за пределы России.

Несмотря на это, гражданин подал документы для оформления себе заграничного паспорта. Мужчине было разъяснено, что в выдаче паспорта ему будет отказано из-за имеющегося ограничения на выезд за пределы страны.

В результате он погасил задолженность в полном объеме. Кроме того, оплачен был и исполнительский сбор в размере 41 тысячи рублей. В настоящее время все запреты и ограничения с гражданина сняли.

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