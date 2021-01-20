Кражи остаются основным видом преступлений в Великих Луках

14:21, 20 января 2021, ПАИ

В 2020 году в Великих Луках основным видом противоправных деяний остались кражи и иные имущественные преступления. Об этом заявил начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин на совещании ведомства по итогам работы в минувшем году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По словам Кислицина, в Великих Луках снижаются количества краж транспортных средств, в том числе автомобилей, а также умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и умышленных поджогов.

«Выявлено более семи тысяч административных правонарушений (без учета данных статистики по линии ГИБДД). Что касается ситуации с безопасностью дорожного движения, то она характеризуется снижением количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшением числа раненых в них людей и ростом погибших», - говорится в сообщении.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников отметил недостатки, допущенные в организации деятельности ряда подразделений ОМВД. В частности, по его мнению, особое внимание необходимо уделить совершенствованию профилактической работы, в том числе с несовершеннолетними, а также с лицами, ранее уже нарушавшими закон.