За совершение пяти преступлений великолучанин проведет в колонии 1,5 года

14:54, 20 января 2021, ПАИ

35-летний житель Великих Лук проведет в колонии общего режима 1,5 года за грабежи, мошенничество, кражу и приобретение наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

11 декабря 2019 года подсудимый подошел на улице к мужчине и выхватил из его руки телефон, после чего скрылся. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 5600 рублей.

Через два дня обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, под предлогом звонка попросил у знакомого гражданина мобильный телефон стоимостью порядка 6800 рублей. Получив технику от потерпевшего, преступник скрылся в подъезде одного из домов.

8 января 2020 года он прошел в квартиру своего отца и похитил его мобильный телефон, причинив ущерб на сумму более 15000 рублей.

28 февраля 2020 года подсудимый находился в доме на проспекте Октябрьском в Великих Луках. Там он зашёл в Сеть с чужого мобильного телефона и заказал в интернет-магазине наркотическое средство. После оплаты ему пришло сообщение о местонахождении «закладки», откуда мужчина забрал пакет с наркотическим средством. Его нашли в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия на станции Великие Луки при личном досмотре подсудимого.

29 февраля 2020 года мужчина снова присвоил чужое имущество: в доме на улице Винатовского он попросил у знакомого подростка мобильный телефон и забрал его себе. Подросток потребовал вернуть технику, но во время поездки в такси к торговому центру подсудимый сделал вид, что выбросил телефон из машины.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 161, частью 1 статьи 159, частью 1 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) и частью 1 статьи 228 УК РФ.

На суде преступник признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, полностью осознал свою вину. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.