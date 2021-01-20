Два человека погибли в результате пожара в Пскове

15:35, 20 января 2021, ПАИ

В Пскове в результате пожара погибли два человека. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

20 января в 06:17 на улице Инженерной, 25 загорелась квартира на девятом этаже. На место прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.

В квартире сгорели постельные принадлежности и мебель. При тушении были обнаружены тела двух мужчин. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших.