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Два человека погибли в результате пожара в Пскове

В Пскове в результате пожара погибли два человека. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

20 января в 06:17 на улице Инженерной, 25 загорелась квартира на девятом этаже. На место прибыли пожарные, которые локализовали возгорание.

В квартире сгорели постельные принадлежности и мебель. При тушении были обнаружены тела двух мужчин. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших.

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