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Общество

Ночью в Псковской области ожидается метель

21 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдёт снег, прогнозируется слабая метель. Днём осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, местами гололед. На дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный и юго-западный ветер ночью со скоростью 8-13 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура по области: ночью -14…-9 градусов, днем -3…+2 градуса.

Атмосферное давление ниже нормы.

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