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Культура

«Громкие чтения» и выставки пройдут в память о жертвах Холокоста в псковских библиотеках

Циклы мероприятий в рамках недели памяти жертв Холокоста представили Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина и Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской облбиблиотеки. 

Часть мероприятий состоится в онлайн-формате. В частности, на официальном сайте и в группе «ВКонтакте» библиотеки имени Каверина пройдут тематическая книжная выставка «Память мира» и презентация книги ирландского писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». С 25 по 31 января читатели смогут изучить интернет-путеводитель «Очевидцы: Холокост в искусстве».

С 20 января в Псковской специальной библиотеке действует книжно-иллюстративная выставка «ХОЛОКОСТ: история, память, судьбы…». В экспозиции представлены издания специальных форматов: рельефно-точечные издания, «говорящие» книги на флеш-картах и книги с укрупненным шрифтом. Посетители познакомятся с произведениями, основанными на реальных событиях, — дневниками, биографиями и книгами, написанными со слов очевидцев.

С 20 января по 26 января в тифлоинформационном отделе библиотеки организована запись отрывков из книги Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». В качестве чтецов выступят сотрудники и читатели библиотеки, а также волонтеры Псковского государственного университета и студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Видеозапись будет доступна на сайте библиотеки. Кроме того, участники чтений примут участие во Всероссийской акции - флешмобе #Мыпомним (#WeRemember).

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте Псковской областной библиотеки.

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