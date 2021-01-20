В Чечне ликвидировали последнюю банду боевиков

16:40, 20 января 2021, ПАИ

В Чечне ликвидировали последнюю банду боевиков. Об этом в Telegram-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено!» – написал он.

По словам Рамзана Кадырова, бойцы полка полиции специального назначения МВД по Чеченской Республике имени первого президента Чечни Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-Юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева.

Рамзан Кадыров отметил, что спецоперация была спланирована давно и он лично принимал участие в разработке плана. Как отметил глава Чечни, банде удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, в «третий раз им не удалось скрыться».

В ходе операции все шестеро боевиков были уничтожены. Троих, включая главаря банды, удалось опознать. Все члены группировки находились в федеральном розыске.