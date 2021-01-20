Аниме «Тетрадь смерти» и «Инуяшики» запретили в России

16:47, 20 января 2021, ПАИ

В России запретили аниме «Инуяшики» и «Тетрадь смерти», которые сейчас находятся в свободном доступе в интернете и не имеют возрастных ограничений к просмотру. Такое решение 20 января вынес Колпинский районный суд Санкт-Петербурга, пишет РИА Новости.

«Признать информацию запрещенной к распространению на территории РФ. Иск прокуратуры удовлетворить», - объявил судья Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Дмитрий Никулин.

Согласно данным ведомства, в сериалах аниме показаны эпизоды с физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей.

Аниме посмотрели прямо в зале суда. Эксперты считают, что, согласно проведенной экспертизе, «Инуяшики» и «Тетрадь смерти» несут деструктивный заряд, который наносит вред психике ребенка.

По словам специалиста Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василия Белова, в сериале размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения.

«Агрессия направлена внутрь и во вне - в сериале показано, что никаких последствий не будет, допустимость убийства», - добавил он.