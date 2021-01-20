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Общество

База «Пушкиногорье» приглашает отдохнуть по акции «Активная семья»

Отдыхать нужно всем. Некоторые отдыхают от чего-то, другие от кого-то. Взрослые стремятся отдохнуть от трудовых будней, от суеты и от быта. Детям же как воздух необходима новизна. Чтобы было непривычно, а значит, интересно.

Отдых в «Пушкиногорье» может позволить себе любая семья, тем более, что весь февраль действует акция «Активная семья». С 1 по 28 февраля в рамках акции предоставляется скидка 20% на размещение в коттедже или номере выбранной категории. 

А также приятный бонус на питание в столовой. При заказе питания на двоих вы получите скидку 25% на вторую персону. Если вас будет трое и более, то скидка составит 50% на третьего и каждого последующего гостя.

При заказе не забудьте назвать кодовое слово «Активная семья». Торопитесь, количество мест ограничено! Ждем вас в сказочно красивом «Пушкиногорье»!

Звоните и бронируйте по телефону горячей линии 8 800 250-1799.

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