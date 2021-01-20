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Контрабанду мяса и сигарет пресекли псковские пограничники в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного ввоза мяса и сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сразу два случая произошли в районе деревни Дубокрай. Пограничники оставили два «Мерседеса», следовавших в Россию с территории сопредельного государства. 

В одном автомобиле 39-летний водитель попытался ввезти в Россию более двух тонн говядины. Ориентировочная стоимость составила около 850 тысяч рублей. Подтвердить качество и безопасность ввозимой продукции не удалось из-за отсутствия у водителя необходимых товарно-сопроводительных документов и фитосанитарных сертификатов. Помимо прочего, груз везли в антисанитарных условиях и с нарушением установленных для подобной категории товаров правил транспортировки.

В багажном отсеке другого автомобиля сотрудники ведомства нашли более двух тысяч пачек сигарет с иностранными акцизными марками. Товарно-сопроводительных документов на груз у водителя тоже не оказалось.

«Выявленные грузы переданы сотрудникам компетентных органов для проведения процессуальных действий и принятия соответствующих решений», - заключили в ведомстве.

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