0
18:02
Губернатор: Бардака с очередями в поликлиниках Пскова уже нет
17:49
Штурм границы: в Белоруссии процветает бизнес незаконного транзита мигрантов через Псковскую область
17:21
Псковский Росреестр рассказал, как купить жилье и минимизировать риски
17:09
База «Пушкиногорье» приглашает отдохнуть по акции «Активная семья»
17:02
Воспитанники великолукского Центра помощи детям посетили приют для особенных кошек
16:47
Поражение 90% лёгких не приговор: как пскович победил коронавирус
15:38
Ночью в Псковской области ожидается метель
Еще новости
Общество

Штурм границы: в Белоруссии процветает бизнес незаконного транзита мигрантов через Псковскую область

В Белоруссии возник нелегальный бизнес по организации пассажирского транзита в Россию через Псковскую область, пишет газета «Аргументы и факты - Псков».

По данным издания, на форумах, в соцсетях и в Telegram существуют тематические группы, в которых предлагают помочь незаконно пересечь границу с Россией. Варианты могут быть разными: пешком, на автомобиле, через КПП и в объезд. Кроме того, мигрантам предлагают помощь в приобретении фиктивных документов, например медицинских справок из медучреждений и трудовых договоров.

Результат деятельности такой индустрии, специализирующейся на нелегальных «международных перевозках», - регулярные задержания в Невельском районе иностранцев и их проводников при попытке незаконно попасть из Белоруссии в Россию. Впоследствии нарушителям грозят штрафы, а порой и уголовная ответственность.

Подробнее о том, кто и зачем пытается перейти белорусскую границу, сколько это стоит и чем чревато, читайте здесь>>>.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Губернатор: Бардака с очередями в поликлиниках Пскова уже нет
20 января 2021
Губернатор: Бардака с очередями в поликлиниках Пскова уже нет
Штурм границы: в Белоруссии процветает бизнес незаконного транзита мигрантов через Псковскую область
20 января 2021
Штурм границы: в Белоруссии процветает бизнес незаконного транзита мигрантов через Псковскую область
База «Пушкиногорье» приглашает отдохнуть по акции «Активная семья»
20 января 2021
База «Пушкиногорье» приглашает отдохнуть по акции «Активная семья»
Воспитанники великолукского Центра помощи детям посетили приют для особенных кошек
20 января 2021
Воспитанники великолукского Центра помощи детям посетили приют для особенных кошек
Поражение 90% лёгких не приговор: как пскович победил коронавирус
20 января 2021
Поражение 90% лёгких не приговор: как пскович победил коронавирус
Ночью в Псковской области ожидается метель
20 января 2021
Ночью в Псковской области ожидается метель
Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
20 января 2021
Всё для детей – ПАИ-live с архимандритом Марком
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области
20 января 2021
Более 15 тысяч пациентов справились с коронавирусом в Псковской области

Идет загрузка...