Штурм границы: в Белоруссии процветает бизнес незаконного транзита мигрантов через Псковскую область

17:49, 20 января 2021, ПАИ

В Белоруссии возник нелегальный бизнес по организации пассажирского транзита в Россию через Псковскую область, пишет газета «Аргументы и факты - Псков».

По данным издания, на форумах, в соцсетях и в Telegram существуют тематические группы, в которых предлагают помочь незаконно пересечь границу с Россией. Варианты могут быть разными: пешком, на автомобиле, через КПП и в объезд. Кроме того, мигрантам предлагают помощь в приобретении фиктивных документов, например медицинских справок из медучреждений и трудовых договоров.

Результат деятельности такой индустрии, специализирующейся на нелегальных «международных перевозках», - регулярные задержания в Невельском районе иностранцев и их проводников при попытке незаконно попасть из Белоруссии в Россию. Впоследствии нарушителям грозят штрафы, а порой и уголовная ответственность.

Подробнее о том, кто и зачем пытается перейти белорусскую границу, сколько это стоит и чем чревато, читайте здесь>>>.