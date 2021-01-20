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Общество

Губернатор: Бардака с очередями в поликлиниках Пскова уже нет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл внеплановые проверки в поликлиниках Пскова и лично проверил исполнение своих поручений. «Сейчас ситуация нормализовалась, бардака с очередями, который был пару недель назад, уже нет», - отметил глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что проверки были внеплановые, без предупреждений. «Увидел всё как есть. Позавчера был во второй поликлинике, вчера – в третьей», - рассказал губернатор.

Проверялось не только наличие очередей, но и присутствие и технологическая исправность оборудования для начала вакцинации. Михаил Ведерников переговорил с персоналом по текущей работе, зашла речь об оценке эффективности руководства.

Глава региона констатировал, что нагрузка остаётся высокой – это подтвердили все врачи и медработники. Существенных замечаний по итогам осмотра не осталось.

«Время от времени буду повторять такие визиты – и не только в сфере здравоохранения», - пообещал губернатор.

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