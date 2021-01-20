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Общество

Меняется расписание движения фирменного поезда Псков – Москва

Обратите внимание, расписание движения фирменного поезда Псков - Москва изменилось

 

В расписании движения фирменного поезда Псков – Москва произошли изменения.

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 19 января по 20 апреля 2021 года (за исключением 23 февраля) по вторникам отменяется курсирование поезда № 010Ч, следующего по маршруту Псков – Москва, сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Также отменяется поезд № 010А, следующий по маршруту Москва – Псков с 20 января по 21 апреля 2021 года (за исключением 24 февраля) по средам.

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