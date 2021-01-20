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Общество

В Дедовичах оштрафовали «левака»-таксиста

Водитель признал свою вину. Фото pexels.com

 

18 января 2021 года Дедовичский районный суд Псковской области рассмотрел административный материал в отношении гражданина У., который вёл предпренимательскую деятельность без регистрации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Из составленного административного протокола было установлено, что 9 декабря 2020 года гражданин У., не имея специального разрешения, дающего право на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси, осуществил на арендованном автомобиле перевозку граждан за денежное вознаграждение.Гражданин У. вину в совершении административного правонарушения признал полностью.

Постановлением суда гражданин У. был признан виновным в совершении данного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей без конфискации транспортного средства. Постановление не вступило в законную силу.​

 

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