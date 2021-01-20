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Общество

Двое прихожан собора Святителя Николая Чудотворца в Порхове получили архиерейские грамоты

Архиерейская грамота - высокая церковная награда. Фото газеты «Порховский вестник»

Благочинный Порховского округа, настоятель Никольского собора города Порхов, иерей Виктор Шелухов от лица митрополита Псковского и Порховского Тихона вручил высокие церковные награды – архиерейские грамоты – двум прихожанам, пишут журналисты газеты «Порховский вестник».

Грамоты вручены «во внимание к многолетным усердным трудам во славу Святой Церкви и на пользу собора Святителя Николая Чудотворца города Порхов» Александру Лычко и Наталье Полубеловой. Это прихожане, которые помогают и активно участвуют в жизни прихода.

«Приглашаем всех на богослужение в Богоявленский храм Подóклинья в день празднования в честь Божией Матери и Её иконы «Отрада и Утешение» 3 февраля (особо почитаемой копии со святогорской иконы, написанной на Афоне в середине XIX века)», – также сказано в паблике газеты.

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