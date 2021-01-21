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Общество

Международный день объятий отмечается 21 января

21 января во всем мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день объятий, сообщает calend.ru. Он был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем распространился по всему миру.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека, но во время пандемии коронавируса лучше этого не делать.

Несмотря на молодой возраст этого праздника, трудно найти его автора: неизвестно, кому впервые в голову пришла такая идея «тесного» празднования 21 января и почему выбрана именно эта дата. Считается, что инициаторами праздника являются студенты.

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