Реклама начала прошлого века может заткнуть за пояс современных маркетологов

22:24, 20 января 2021, ПАИ

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В Instagram-аккаунте госархива Псковской области появилась любопытная запись: «Ах, какая реклама печаталась в газетах начала XX века! Хоть сейчас в учебники для специалистов маркетинговых коммуникаций.

Вот эта, к примеру. Помада для волос. Подана не как прямой призыв к покупке, а как письмо с благодарностью от человека, который уже воспользовался товаром. «Теперь волосы растут на голове густые, и мы надеемся, что со временем будут и большие. Раньше, до употребления, на голове не было ни одного волоска», – гласит рекламный текст. Как всё знакомо, согласитесь».

