Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки

22:47, 20 января 2021, ПАИ

Завтра, 21 января, в 12:00 по московскому времени в Президентской библиотеке в рамках проекта «Знание о России» состоится видеолекторий «Историческая память о В. И. Ленине (1870–1924)», сообщает Псковская областная универсальная научная библиотека.

Присоединиться к мероприятию сможет любой желающий. Встреча пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, а также на YouTube-канале учреждения.

В рамках видеолектория будет показана запись доклада кандидата исторических наук, директора Государственного архива новейшей истории Ульяновской области Андрея Пашкина. Он расскажет о проекте, который архивы, библиотеки и музеи Ульяновской области подготовили к 150-летию Владимира Ленина. Это альбом документов, фотографий и экспонатов, отражающих роль в истории России и Симбирского – Ульяновского края основателя первого социалистического государства. Авторский коллектив выбрал для публикации уникальные фотографии и архивные документы, которые ранее не были представлены широкой аудитории, к примеру альбом «Ленин. Новые страницы к известному».

Российский журналист, блогер, специалист по политической истории и директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев познакомит участников видеолектория с интересными фактами из жизни Владимира Ленина.

Ленинским местам в Петербурге посвятит своё выступление историк-исследователь, аспирант Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, педагог отделения дополнительного образования детей средней школы № 151 Красносельского района Никита Попов.

Директор Дома-музея Ленина в Выборге Надежда Забавская расскажет, почему Владимир Ленин скрывался в рабочем предместье Выборга Таликкала осенью 1917 года. Именно в Выборге он разработал стратегический и тактический план захвата власти и перехода к строительству социализма в России. Участники мероприятия узнают, какие варианты переворота Ленин продумывал, какова в его планах была роль российских войск, расположенных на территории автономного Великого княжества Финляндского, как он представлял первоочередные действия нового социалистического правительства в России и почему после встречи с членом Центрального комитета (ЦК) партии большевиков Александром Шотманом в Выборге он подал прошение о выходе из ЦК.

К участию в обсуждении докладов приглашены: почётный работник общего образования, педагог школы № 323 Невского района, руководитель клуба «Патриот» Татьяна Кочеткова; почётный работник Министерства образования и науки Российской Федерации, ветеран педагогического труда Ирина Грибова; специалист библиотеки «Синяя птица» Красносельского района Екатерина Нижегородова; секретарь Российского общества Ф. М. Достоевского Наталья Шварц.

На портале Президентской библиотеки представлена коллекция, посвящённая Владимиру Ленину. В подборку, сформированную к 150-летию со дня рождения российского революционера, политика, теоретика марксизма, советского государственного деятеля, создателя первого в истории социалистического государства, первого председателя Совета народных комиссаров, вошли его сочинения, труды соратников, исследования, архивные документы и изобразительные материалы.

В формате видео-конференц-связи мероприятие будет транслироваться в региональном центре Президентской библиотеки в Псковской области. Телефон для предварительной регистрации: (8112) 72-83-98.

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