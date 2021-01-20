«Тише едешь – дальше будешь!» – решили в Бежаницком районе, подведя итоги года по безопасности на дорогах

23:19, 20 января 2021, ПАИ

В 2020 году на территории Бежаницкого района зарегистрировано одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили ранения, двое погибли. Оба погибших – пешеходы, пишет газета «Сельская новь».

В 2019 году таких ДТП было шесть, ранено семь человек, погибших не было. Допущено одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего ребёнка-велосипедиста, в прошлом году с участием детей имели место две аварии.

С целью предупреждения совершения аварий в прошедшем году при надзоре за дорожным движением выявлено 2 042 административных правонарушения, в результате 53 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и ещё 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлечены 102 пешехода и 42 велосипедиста.

Однако принимаемые меры не дают ожидаемых результатов, в полной мере позволяющих обеспечить безопасность граждан, поэтому каждый участник дорожного движения должен максимально выполнять все требования правил дорожного движения, быть вежливым и терпимым к другим участникам дорожного движения, ведь не зря говорят: «Тише едешь – дальше будешь!»