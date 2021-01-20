0
22:47
Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки
22:02
Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»
21:40
По обращениям псковичей на улице Труда, 15 и на участке улицы Бастионной восстановлено уличное освещение
21:07
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
20:47
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
19:21
В посёлке Дедовичи Псковской области жители обнаружили двух грабителей, но те продолжили совершать кражу
19:04
Дом мечты под Псковом: видеообзор
Еще новости
Общество

«Тише едешь – дальше будешь!» – решили в Бежаницком районе, подведя итоги года по безопасности на дорогах

 

В 2020 году на территории Бежаницкого района зарегистрировано одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек получили ранения, двое погибли. Оба погибших – пешеходы, пишет газета «Сельская новь».

В 2019 году таких ДТП было шесть, ранено семь человек, погибших не было. Допущено одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего ребёнка-велосипедиста, в прошлом году с участием детей имели место две аварии.

С целью предупреждения совершения аварий в прошедшем году при надзоре за дорожным движением выявлено 2 042 административных правонарушения, в результате 53 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и ещё 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлечены 102 пешехода и 42 велосипедиста.

Однако принимаемые меры не дают ожидаемых результатов, в полной мере позволяющих обеспечить безопасность граждан, поэтому каждый участник дорожного движения должен максимально выполнять все требования правил дорожного движения, быть вежливым и терпимым к другим участникам дорожного движения, ведь не зря говорят: «Тише едешь – дальше будешь!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки
20 января 2021
Интересные факты из жизни Владимира Ленина можно узнать из видеолектория Президентской библиотеки
Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»
20 января 2021
Критик Сергей Соседов назвал Моргенштерна «шибзиком»
По обращениям псковичей на улице Труда, 15 и на участке улицы Бастионной восстановлено уличное освещение
20 января 2021
По обращениям псковичей на улице Труда, 15 и на участке улицы Бастионной восстановлено уличное освещение
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
20 января 2021
Госдума ввела запрет на наличие иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
20 января 2021
Правительство РФ поручило главам регионов взять под личный контроль ход вакцинации против коронавируса
В посёлке Дедовичи Псковской области жители обнаружили двух грабителей, но те продолжили совершать кражу
20 января 2021
В посёлке Дедовичи Псковской области жители обнаружили двух грабителей, но те продолжили совершать кражу
Дом мечты под Псковом: видеообзор
20 января 2021
Дом мечты под Псковом: видеообзор
Псковичи осудили охотников за истребление волков
20 января 2021
Псковичи осудили охотников за истребление волков

Идет загрузка...