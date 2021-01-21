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Общество

Наказание за жестокое обращение с животными внесут в КоАП

В КоАП намерены внести наказание за жестокое обращение с животными — речь идет о нескольких новых составах преступления, которые не прописаны в Уголовном кодексе. В их числе жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к содержанию, а также к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект с этими поправками уже внесен Минюстом в правительство, а в марте может поступить в Госдуму. В профильном комитете парламента по экологии, а также во фракциях инициативу поддерживают. По мнению депутатов, это позволит наказать тех, кто сегодня уходит от уголовной ответственности, так как она подразумевает только причинение тяжкого вреда животным.

«Еще в декабре прошлого года комитет направил и свои предложения в Минюст, которые вошли в этот документ. Очевидно, что чем раньше он будет принят, тем лучше. Сегодня представитель Минюста сообщил нам, что в Госдуму он может поступить в марте», — рассказал глава профильного комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, депутаты предлагают увеличить количество прописанных в нем составов вдвое. В том числе включить норму о наказании за избавление от питомцев и ввести ответственность за организацию боев животных. Комитет провел консультации с Минюстом, в ходе которых было решено внести эти поправки на нулевых чтениях или ко второму чтению законопроекта, чтобы ускорить его рассмотрение, добавил Владимир Бурматов.

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